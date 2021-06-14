Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Atatürk Meydanında düzenlenen tören, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Törende İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Çelenk sunumunun ardından askeri personelin yanı sıra vatandaşlar da hep birlikte İstiklal Marşını okudu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı