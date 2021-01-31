Kahramanmaraş'ta jandarma sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı
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Kahramanmaraş'ta jandarma sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı

31.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:14
Kahramanmaraş'ta jandarma sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekiplerince, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekiplerince, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.

Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce, sokak hayvanlarının ilçedeki yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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