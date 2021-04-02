Kahramanmaraş'ta jandarma otizimli Enes'in yüzünü güldürdü
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Kahramanmaraş'ta jandarma otizimli Enes'in yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta jandarma otizimli Enes'in yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri 18 yaşındaki otizmli genci hayvan çiftliğine götürdü.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret ettikleri 18 yaşındaki otizmli genci hayvan çiftliğine götürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Enes Orçan'ı ziyaret etti. Ekipler, bir süre sohbet ettikleri Orçan'ı jandarma aracına bindirerek ilçede tur attı.

Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Orçan daha sonra ilçede bulunan hayvan çiftliğine götürüldü.

Jandarma ekiplerince bere ve yelek giydirilen Orçan, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Orçan'ın ailesi, oğullarına 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında sevinç yaşatan jandarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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