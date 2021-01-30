Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi
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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi

30.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:08
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma ekipleri yaşlı adamın evinin çatısında biriken karı temizledi.

İlçeye bağlı Ağabeyli Mahallesi Mahmutlar Sokak'ta devriye gezen jandarma ekipleri 75 yaşındaki Veli Çam'ın evinin çatı kısmında biriken karı temizlerken zorlandığını fark etti.

Bunun üzerine yaşlı adamın yanına giden ekipler, Çam'a yardım ederek evin çatısını temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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