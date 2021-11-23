Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri kayıp koyunları drone ile buldu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri kayıp koyunları drone ile buldu

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri kayıp koyunları drone ile buldu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekipleri kaybolan koyunları drone yardımıyla bularak sahibine teslim etti.

EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekipleri kaybolan koyunları drone yardımıyla bularak sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Altunyaprak Mahallesinde yaşayan Ali Diker, kapısını açık unuttuğu ağıldaki 50 küçükbaş hayvanının yerlerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlattı.

Ekipler, gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla 30 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, 7 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide bularak sahibine teslim etti.

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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