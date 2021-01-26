Kahramanmaraş'ta jandarma çocuklarla kardan adam yaptı
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Kahramanmaraş'ta jandarma çocuklarla kardan adam yaptı

26.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:06
Kahramanmaraş'ta jandarma çocuklarla kardan adam yaptı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri çocuklarla kardan adam yaptı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri çocuklarla kardan adam yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Yedikuyular Kayak Merkezinde bulunan çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklarla kar topu oynayıp kızak kayan ekipler, daha sonra kardan adam yaptı.

Çocukların eğlenmesini sağlayan jandarma ekipleri, onlara "jandarma çocuk" dergisi hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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