Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir höyükte kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Bölgede 20 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde kazı yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheli T.Ş. ve D.Y'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İzzet Mazı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçakçılık, Elbistan, Güncel, Haberler

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