Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir höyükte kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.
Bölgede 20 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde kazı yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheli T.Ş. ve D.Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / İzzet Mazı - Güncel