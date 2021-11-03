Kahramanmaraş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç hasar gördü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç hasar gördü

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç hasar gördü

Kahramanmaraş'ta yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı gece boyunca devam eden sağanağın etkisiyle çöktü. Olayda duvar yakınlarına park edilmiş 2 otomobil hasar gördü.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, duvarın diğer bölümlerinin de yıkılmaması için iş makineleriyle tedbir aldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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