Kahramanmaraş'ta İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde protesto edildi.

Şefkatli Eller Derneği öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş Ulu Cami önünde toplandı.

Ellerinde döviz ve pankart taşıyan protestocular, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Filistin için ayaktayız", Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

Derneğin Afşin Şube Başkanı Şeref Ertekin, yaptığı açıklamada, bütün dünya Müslümanlarının ortak değeri olan Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kudüs'ün sıradan bir toprak parçası olmadığını belirten Ertekin, şunları kaydetti:

"Kudüs bombalandığında bir iki slogan atıp ondan sonra Kudüs'ü unutan Müslümanlardan olmadık ve İnşallah olmayacağız. Allahım sen şahit ol. Bütün Kudüs şehitleri şahit olsun. Kudüs şahit olsun ki 30 yıldan beri Kudüs'ü kendimize dava edindik. Kudüs'e bir namus gözüyle baktık. Çünkü Kudüs sıradan bir toprak parçası değil, Allah'ın emanetine sahip çıkma davasıdır. İnşallah Kudüs özgür olana kadar da bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın emanetine ihanet etmeyeceğiz."

Basın açıklamasının ardından bir süre daha slogan atan protestocular olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk