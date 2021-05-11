Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Kahramanmaraş'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Müftülük Meydanı'nda toplananlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları yaklaşık 1000 aracılık konvoyla Üngüt Mahallesi'ne hareket etti.

Kornalar eşliğinde kent merkezinden geçen konvoya kent sakinleri pencere ve balkonlarından ıslık çalarak ve el sallayarak destek verdi.

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kınanması ve Kudüs'e destek için düzenlenen konvoya kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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