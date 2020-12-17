KAHRAMANMARAŞ - İşkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - İşkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi

17.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:31

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği öne sürülen ve yeni yuvasına götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edilen eşek, İzmir'e gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği öne sürülen ve yeni yuvasına götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edilen eşek, İzmir'e gönderildi.

Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında iki gün önce sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşek, sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler'e İzmir'e götürülünceye kadar teslim edilmişti.

Güler tarafından 'şanslı' adı verilen eşek, Ankara'dan gelen hayvan gönüllülerince araca bindirildi.

Ecrin Güler'in son kez sarılarak veda ettiği eşek, bundan sonra kalacağı İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki barınağa gönderildi.

Eşeği götürüldüğü çiftlikte ziyaret edeceğini belirten Güler, "Gideceği için üzülüyorum ama diğer yandan da orada daha iyi koşullarda bakacakları için mutluyum. Onu görmeye gideceğim. Hayvanlara şiddet uygulamayalım, onları sevelim, sevmeseniz de onlara vurmayın." dedi.

KAHRAMANMARAŞ - İşkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi
KAHRAMANMARAŞ - İşkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi
KAHRAMANMARAŞ - İşkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi
KAHRAMANMARAŞ - İşkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Uğur Yücel Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Okan Buruk Fatih Terim Çağdaş Atan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - İşkenceye uğradığı iddia edilen eşek İzmir'e gönderildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:31:51. #1.14#
title