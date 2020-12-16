KAHRAMANMARAŞ - İşkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi
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KAHRAMANMARAŞ - İşkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

16.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:30

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği iddia edilen eşek, İzmir'de bulunan bir çiftliğe götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği iddia edilen eşek, İzmir'de bulunan bir çiftliğe götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edildi.

İlçeye bağlı Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşekle ilgili sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) görevlileriyle irtibata geçerek İzmir'e gönderilinceye kadarki bakımını üstlenmek istedi.

Güler'in isteği dernek üyelerince uygun görüldü.

Belediye görevlilerince bulunduğu yerden alınan eşek küçük kıza teslim edildi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşeğe "Şanslı" ismini verdiğini ve bakımını şefkatle yapacağını belirtti.

Eşeği çok sevdiğini ve kendi elleriyle beslediğini ifade eden Güler, "Videoyu izleyince ağladım ve eşeği sahiplenmek istedim. Hayvanları koruma derneği yöneticilerine ulaştım. Eşeğin bakımını üstlenmek istediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar kabul edip buraya getirdiler. Burada bakıyoruz, yemeğini, suyunu veriyorum, gezdiriyorum. Onu çok seviyorum, vermek istemiyorum. Götürecekleri için çok üzülüyorum." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - İşkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi
KAHRAMANMARAŞ - İşkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi
KAHRAMANMARAŞ - İşkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi
KAHRAMANMARAŞ - İşkence edildiği iddia edilen eşek geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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