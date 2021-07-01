Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 10 yaralı
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Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir işçi servisinin devrilmesi sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir işçi servisinin devrilmesi sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Adana yolu havaalanı kavşağında meydana gelen kazada, M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı işçi servisi, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki ağaca çarpıp devrilerek ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte biri ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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