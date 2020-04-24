Kahramanmaraş'ta işçi servisi bariyere çarpı: 4 yaralı KAHRAMANMARAŞ'ta fabrikanın işçilerini taşıyan minibüsün bariyere çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta fabrikanın işçilerini taşıyan minibüsün bariyere çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş- Adana karayolunda meydana geldi. Türkoğlu yönüne giden Durdu Arı yönetimindeki 46 S 7009 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak, karşı şeritte bariyere çarptı. Kazada, sürücü Durdu Arı ile işçiler Ahmet Altıntaş, Aysel Özdemir ve Selami İmalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA