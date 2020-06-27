Kahramanmaraş'ta iş yerinin kepengine sıkışan ebabili itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir iş yerinin kepengine sıkışan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
27.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:45
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir iş yerinin kepengine sıkışan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Güneşli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kepenginde çırpınan kuşu gören üniversite öğrencisi İzzet Teke, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan ve yaralandığı belirlenen ebabil, veterinere götürüldü.
Tedavisinin ardından kuş, doğal yaşamına salınacak.
Kaynak: AA