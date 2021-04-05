Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehit Evliya Mahallesi'nde atık toplama merkezi olarak faaliyet gösteren 2 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken iş yerinin bitişiğindeki binalar tahliye edildi.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman