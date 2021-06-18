Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını Kahramanmaraş'ta bir çay ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çay ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi'nde çay ocağı olarak faaliyet gösteren faaliyet gösteren bir iş yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yanan iş yeri söndürülürken, çay ocağında büyük hasar oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey