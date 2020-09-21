Kahramanmaraş'ta iş yeri yanan esnafa destek
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Kahramanmaraş'ta iş yeri yanan esnafa destek

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında, iş yeri yanan esnafa Büyükşehir Belediyesince destek verileceği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta iş yeri yanan esnafa destek
21.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:48

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında, iş yeri yanan esnafa Büyükşehir Belediyesince destek verileceği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ayakkabıcılar Toptancılar Sitesinde çıkan yangında, Fatih Eğerci'ye ait iş yerinin hasar gördüğü belirtildi.

Bir programa katılmak üzere Ankara'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, Eğerci ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, yapılan incelemenin ardından iş yerinde yenileme çalışmalarının Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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