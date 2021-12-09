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Kahramanmaraş'ta iş merkezinde yangın paniği

Kahramanmaraş'ta iş merkezinde yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin 3'üncü katında çıkan yangında panik yaşandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir iş merkezinin 3'üncü katında çıkan yangında panik yaşandı. İş merkezinin üst katlarındaki vatandaşlar dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına akın etti.

Dulkadiroğlu ilçesi Gedemen İş Merkezi'nin üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda büyüdü.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangında binanın içi ve çevresi dumanla kaplanırken, iş merkezinin üst katlarındaki vatandaşlar yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına akın etti.

Burada kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle rahatladı.

Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta iş merkezinde yangın paniği

Kahramanmaraş'ta iş merkezinde yangın paniği

Kahramanmaraş'ta iş merkezinde yangın paniği

Kahramanmaraş'ta iş merkezinde yangın paniği

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