Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi öldü

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş makinesine sıkışan İşçi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmasında çalışan Mümtaz H. (39) henüz bilinmeyen bir nedenle örgü makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Mümtaz H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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