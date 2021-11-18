Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi öldü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi öldü

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş makinesine sıkışan İşçi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmasında çalışan Mümtaz H. (39) henüz bilinmeyen bir nedenle örgü makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Mümtaz H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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