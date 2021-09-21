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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın

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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun duman altında yangına müdahalesi sürerken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın

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