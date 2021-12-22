Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24 Aralık 2021 Cuma 00.01'den 26 Aralık Pazar saat 23.59'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi: Kur düştü, zararım 60 bin TL

Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi: Kur düştü, zararım 60 bin TL

 Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi

Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi

 Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title