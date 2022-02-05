Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 10 gün süreyle yasaklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 10 gün süreyle yasaklandı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 10 gün süreyle yasaklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "4 Şubat 2021 Cuma 00.01'den 13 Şubat Pazar saat 08.00'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Cuma, Güncel, Haber

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