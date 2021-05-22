Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 5. katında sıva yapan İbrahim K, dengesini kaybedince beton zemine düştü.

İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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