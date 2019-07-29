Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan sıvacı Hulusi Taş (41), 6. kattaki iskeleden, ayağı kayarak 3. kata düştü.
Ağır yaralanan Taş, iş arkadaşlarınca asılı kaldığı iskele demirinden kurtarıldı.
Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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