Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan sıvacı Hulusi Taş (41), 6. kattaki iskeleden, ayağı kayarak 3. kata düştü.
Ağır yaralanan Taş, iş arkadaşlarınca asılı kaldığı iskele demirinden kurtarıldı.
Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et