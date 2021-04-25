Kahramanmaraş'ta inşaat hırsızlığına 5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta aynı inşaattan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta aynı inşaattan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesi'nde 8 katlı inşaattan farklı tarihlerde bir çok kez hırsızlık yapılmasına yönelik çalışma yapan polis ekipleri Sefa K. (21), Mehmet T. (21), Seydihan D. (19), Zeki Ç. (21), Hüseyin B. (21) isimli şüphelileri yakaladı. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 kişinin inşaat şirketini 30 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı