KAHRAMANMARAŞ - İnşaat alanında ceset bulundu
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KAHRAMANMARAŞ - İnşaat alanında ceset bulundu

02.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:41

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.

Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde inşaat alanında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen ve 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

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Ceset, savcılığın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ - İnşaat alanında ceset bulundu
KAHRAMANMARAŞ - İnşaat alanında ceset bulundu
KAHRAMANMARAŞ - İnşaat alanında ceset bulundu
KAHRAMANMARAŞ - İnşaat alanında ceset bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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