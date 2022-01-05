Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, ördükleri atkıları Mehmetçiğe teslim etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, ördükleri atkıları Mehmetçiğe teslim etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere moral vermek isteyen Türkoğlu Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerine harçlıklarından artırarak elde ettikleri birikimlerle askerler için atkı örmek istediklerini bildirdi.

Öğrenciler, yaklaşık bir haftada kendilerinin ördüğü askeri kamuflajla uyumlu 24 atkıyı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiğe teslim etti.

Ellerinde atkılarla minikleri karşılarında gören jandarma personeli, duygusal anlar yaşadı.

Okul Müdürü İdris Karaburç, Türk halkının vatanın bölünmez bütünlüğü için görevi başında olan Mehmetçik sayesinde rahat uyuyabildiğini söyledi.

Yaz-kış demeden her türlü hava şartlarında görev yapan Mehmetçik için duacı olduklarını ifade eden Karaburç, "Çocuklarımızla elimizden geldiğince üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Amacımız moral ve motivasyonlarına bir nebze katkıda bulunmak." diye konuştu.

Öğrencilerden Sueda Arslan da "Allah tüm Mehmetçiğimizi korusun, daha çok yapmak isterdik ama elimizden bu kadarı geldi." dedi.

Fatma Zehra Nebioğlu atkılarla Mehmetçiği mutlu etmek istediklerini ifade etti.

Ali Berat Şen de ailelerinden aldıkları harçlıklarla askerler için atkı ördüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından jandarma personeli çocuklara çiçek ve okuma kitabı hediye etti.

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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