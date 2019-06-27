Kahramanmaraş'ta ilginç olay... Hararet yapan otomobile müdahale eden itfaiyeye suç duyurusu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobilinin motor bölümünden çıkan buharın yangından olduğunu düşünen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası aracında maddi hasar oluştuğunu iddia eden vatandaş, suç duyurusunda bulundu. Araç sahibi Uğur Balcıoğlu, "Yanmayan aracıma müdahale edip hasar vermişler. Hararet yaptığı için sadece buhar çıkıyordu. Hasarımı karşılamalarını istiyorum" dedi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi Kanlıdere Köprüsü yanında meydana geldi. Uğur Balcıoğlu bir hafta önce satın aldığı 01 VCY 91 plakalı otomobili seyir halindeyken hararet yaptı. Balcıoğlu, hararet yapan otomobilini park etti ve evine gitti. Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Uğur Balcıoğlu, aracında yangın çıktığı düşüncesiyle itfaiyenin müdahale ettiğini öğrendi.

Bir hafta önce satın aldığı otomobilini yanlış müdahale sonrası hasar gördüğünü öne süren Balcıoğlu, hararet yapan otomobiline hasar verdiğini iddia ettiği itfaiye erleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Asgari ücretle çalışarak 2 yıl para biriktirdim"

Kahramanmaraş'ta asgari ücretle çalışarak ve 2 yıl para biriktirerek satın aldığı otomobilin zararını karşılayacak durumunun olmadığını belirten Balcıoğlu, "Ben bu arabayı alalı bir hafta oldu. 25 bin lira para saydım. Ben iki yıldır bu arabayı almak için para biriktiriyordum. Aracın şu anda ne halde olduğunu görüyorsunuz. Bugün belediyeye gittim ve mağduriyetimin giderilmesini istedim. Bana, benimle kimsenin ilgilenemeyeceğini, aracı benim yaptırmam gerektiğini söylediler" dedi.

Otomobilinde yangına dair bir iz ve emare olmadığını öne süren Balcıoğlu, "Gelmişler arabamı bu hale sokmuşlar. Benim şu anda bu aracı yaptıracak durumum yok. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Hayatım da ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Yeni çocuğum oldu ve arabayı da yeni aldım. Gönlümle doyasıya binemedim bile şu arabaya. Arabayı almadan önce yaptırdığım exper raporlarım her şeyim mevcut. Bir tane arızası kusuru yoktu arabamın. Ama şimdi bu halde. Ben sadece yardım istiyorum. Kimseden para istemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

"Araç sahibine ulaşılamayınca kaput açıldı"

Otomobil sahibi Uğur Balcıoğlu'nun iddialarına karşı İtfaiye Daire Başkanlığı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaz iken, olayın tutanağını paylaştı.

Tutanakta şu ifadelere yer verildi: "Olay yerine varıldığında park halindeki 01 VCY 91 plaka sayılı aracın motor aksamından duman çıktığı ve özellikle motor aksamının normalin üzerinde ısınmış halde olduğu, polis ekipleri ile olayı gören bazı vatandaşlarımızın yanı sıra çevre binalarda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın da araç yanında olduğu görülmüştür. Bunun üzerine aracın motor kaputu açılmadan önce, kısmen kırık olduğu görülen ön plastik panjur açılarak, bu kısımdan motor bölümüne su ile müdahalede bulunulmuştur. Yaklaşık 10 dakika boyunca aracın sahibi ya da motor kaputunu açabilecek bir kişiye ulaşılmaya çalışılmış olmasına rağmen çevrede ilgili kimseye rastlanılmamıştır. Bunun üzerine olay yerindeki emniyet mensupları vasıtasıyla aracın plakasından sahibinin cep telefonuna ulaşılmaya çalışılmış, edinilen 2 adet GSM numarasından biri emniyet personelince aramasına rağmen çalan telefona cevap verilmemiş, diğer numaraya ise ulaşılamadığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine araçtan çıkan duman, araçtaki yüksek ısı ve kokudan da hareketle motor kaputunun açılmasına, olay yerine intikalden yaklaşık 20 dakika sonra karar verilmiştir. Motor kaputu manivela marifetiyle ön kısımdan açıldığında aracın motor aksamında yakıt ya da madeni yağa bağlı olabileceği değerlendirilen yanma emareleri olduğu ve çevresindeki plastik aksamlarda ve keçelerde kısmi yanma olduğu, motor ve çevresinde halen ısı ve dumanın bulunduğunun görülmesi üzerine kimyasal köpük ve su kullanılarak söndürme ve soğutma çalışması tamamlanmıştır. Araçta yangın ya da sıcaklığa bağlı olarak sonradan gelişmesi muhtemel yanma ya da başka tehlikeye karşı önlem olarak akü kutup başı kesilmiş, emniyet ekipleri ile yapılan istişareye müteakip olay yeri ve araç emniyet ekiplerine teslim edilerek istasyonumuza dönülmüştür.

Kaynak: İHA