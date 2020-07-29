Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
29.07.2020 01:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 02:08

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.

Cuma Y. idaresindeki 33 ZH 052 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Kayseri kara yolu Kürtül mevkisinde karşı yönden gelen İbrahim E. idaresindeki 38 ADM 890 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Cuma Y. (44) ile kızı Selin Y. (11) ve diğer otomobilde bulunan Filistinli Natali A. (13) Nahawand A. (25) ve Ayda Yousıf A. (42) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayda Yousıf ve Selin Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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