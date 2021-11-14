KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 31 SY 949 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 10. kilometresinde, B.T'nin kullandığı 46 AEB 714 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki, M.A, İ.Y, C.T, F.Y.T, N.T. ve M.T. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kısmen trafiğe kapandı.

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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