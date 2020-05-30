Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
30.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:40

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Halil Kürtül'ün kullandığı 34 HT 1481 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan-Göksu kara yolu kavşağında, Davut Yurtsever yönetimindeki 07 DE 303 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Hulusi Yurtsever, Durdu Demirtaş, Emine, Nihal, Ömer Talha ve Elif Sena Kürtül yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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