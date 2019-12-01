Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

01.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:07
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Eren K. idaresindeki 46 DV 578 plakalı otomobil ile Serkan G. idaresindeki 46 LE 355 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu İlahiyat Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Eren K. ile otomobillerdeki Güldane K, Mehmet K. (21), Derman K. (36), Gurbet K. (14), Kaya K. (10) ve Semragül G. (36) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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