Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Muttalip U. idaresindeki 46 ABF 123 plakalı otomobil İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda Nurullah Ç'nin kullandığı 46 NC 944 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 46 ABF 123 plakalı otomobilde bulunan Sümeyye U, Recep U, Yasin U, Fatma U. ve Zeynep U. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman