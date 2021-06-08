Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abdullah Erden (19) idaresindeki 09 SD 038 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Akçırı mevkisinde, Durmuş Buyunduruk (41) yönetimindeki 46 EU 576 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki Resul Çiçek (20), Mehmet Ali Tatar (20) ve Yusuf Boyunduruk (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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