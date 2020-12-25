Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

25.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:22
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.Y. (43) yönetimindeki 38 LS 979 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun 19. kilometresinde F.K. idaresindeki 06 DE 1630 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.Y ile otomobillerde bulunan S.Y. (42), R.K. (31) ve H.K. (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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