Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
31.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:06

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezine giden İsmail Tıraş yönetimindeki 33 VLA 17 plakalı otomobil, önünde giden Salih Oğuz'un kullandığı 46 FS 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Sefa Oğuz, Haşim Veli Gülnar, İsa Büyükkoz ve İsmail Tıraş yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kahramanmaraş'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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