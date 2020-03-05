Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

05.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:54
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adnan G. idaresindeki 46 BR 938 plakalı otomobil ile Hediye Ü. yönetimindeki 06 BR 4174 plakalı otomobil, merkez ilçesi 'nde çarpıştı.

Sürücü Hediye Ü. ile beraberindeki Bedia G. (42), Ayşe Ü. (2) ve Canan G. (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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