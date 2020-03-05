Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adnan G. idaresindeki 46 BR 938 plakalı otomobil ile Hediye Ü. yönetimindeki 06 BR 4174 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
Sürücü Hediye Ü. ile beraberindeki Bedia G. (42), Ayşe Ü. (2) ve Canan G. (1) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA