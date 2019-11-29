Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

29.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:04
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ömer E. yönetimindeki 46 KD 570 plakalı otomobil, ilçesinin Gayberli Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'ndaki kavşakta, Ayşe B. idaresindeki 58 DAV 88 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ömer E. ile Fehmi Ş. (77), Elife E. (38) ve Emine E. (17) yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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