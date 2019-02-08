Kahramanmaraş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Alkaya'nın kullandığı 63 AB 817 plakalı otomobil, Kışla Caddesi'nde Hüseyin Coşkun'un (41) kullandığı 46 AAG 217 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası sürücü Hüseyin Coşkun ile otomobildeki Nuray (42), Betül (15) ve Şahin Coşkun (10) sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA