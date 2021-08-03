Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 46 ADL 152 plakalı ve E.A. yönetimindeki 46 FJ 567 plakalı otomobiller, Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücüler ile M.Ş, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman