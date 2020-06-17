Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, Cennet T. (26) idaresindeki 46 ACE 367 plakalı otomobil ile Mehmet Ali P'nin kullandığı 27 J 9325 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mehmet Ali P'nin kullandığı otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralı, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA