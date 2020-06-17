Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
17.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:46
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, Cennet T. (26) idaresindeki 46 ACE 367 plakalı otomobil ile Mehmet Ali P'nin kullandığı 27 J 9325 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Mehmet Ali P'nin kullandığı otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.
Yaralı, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA