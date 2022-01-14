Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-14 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 16 gram metamfetamin, 73 gram bonzai, 38 gram esrar, 434 uyuşturucu hap, 11 kök kenevir, 3 hassas terazi, 1 tabanca ile uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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