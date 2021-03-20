Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

20.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:46
Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.Ö, E.Ö ve E.G. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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