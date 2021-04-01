Kahramanmaraş'ta iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Kapalı Çarşı içerisinde esnaflık yapan M.S. (17) ile N.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S, yanındaki bıçakla M.S'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan M.S, 112 Acil Servis ekiplerince, Kahramanmaraş Sütçü İmam (KSÜ) Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

N.S'nin yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Cansu Dere Özge Özder Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:58:35. #1.15#
title