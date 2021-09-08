Kahramanmaraş'ta iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde, U.K. (19) ile M.E. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E, U.K'yi bıçaklayarak kaçtı.
Yaralı U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli M.E, olay yerine yakın bir bölgede polis ekiplerince gözaltına alındı.
Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'ndeki kavgada da bıçakla yaralanan yabancı uyruklu I.D. (27) hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan I.H. (26) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman