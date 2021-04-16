Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavgada 4 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavgada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Çağrı Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda iki aile arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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