Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ailenin yakınları tartışmaya, tartışma ise kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga yapan şahısları araladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY