Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle biten kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheliye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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