Kahramanmaraş'ta ikamette yangın
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Kahramanmaraş'ta ikamette yangın

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

01.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:38
Kahramanmaraş'ta ikamette yangın

'ın ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

İlçeye bağlı Tekir Mahallesi'nde, Ekrem Koska'ya ait evin ikinci katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, bir anda evi sardı.

İçeride bulunanların dışarı çıkmasının ardından komşuların ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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